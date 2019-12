Kaydettiği 9 golle Malatyaspor’un en skorer ismi olan Adis Jahovic, gol krallığında da ligde Sörloth (Trabzonspor), Papiss Cisse (Alanyaspor) ve Vedat Muriç’le (Fenerbahçe) zirveyi paylaşıyor. 4 haftalık gol hasretine yarınki Beşiktaş maçında son vermek isteyen Jahovic, iddialı mesajlar gönderdi.

Yıldız forvet, “Beşiktaş maçları her zaman zor geçer. Sergen hocamız her şeyi anlattı. Bizi çok iyi hazırladı. İnanıyorum, kazanacağız. Geçen haftaki şanssız Sivasspor yenilgisini telafi etmemiz gerekiyor” dedi. Hocasına ayrı bir parantez açan Jahovic, “Konyaspor’da oynarken benim önümde Samuel Eto vardı. O dönem kulübeden girip 5 gol attım. O zaman anlamıştım Sergen hocanın oyun yapısının bana uyduğunu. Sergen hoca buraya gelip beni de isteyince çok mutlu oldum ve hemen kabul ettim” yorumunu yaptı.

‘Kıyasıya geçecek’

Gol krallığı yarışı için de konuşan Adis, “Kral olmak her futbolcunun hayalidir. Ancak takımın başarısı benim için her zaman daha önemli. Kazanamadıktan sonra gol atmanın pek anlamı yok. Şu an birinci değilim, 4 oyuncu zirvedeyiz. Sezon sonuna kadar kıyasıya bir yarış olacak” açıklamasında bulundu.