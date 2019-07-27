Adis Jahovic: Malatya bu sene Avrupa’da olacak!

Yeni Malatyaspor’un Konyaspor’dan flaş transferi Adis Jahovic, Olimpija Ljubljana ile oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan ilk maçın ardından FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Yeni bir ekip olduklarının altını çizen Makedon forvet, “Bu yüzden ilk maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Çünkü karşımızda hem birlikte oynama alışkanlığı yüksek hem de buralarda oynama pratiği olan bir takım vardı. Yine de iyi bir oyun ortaya koyduk. Hatta kazanmaya da yakın olan taraf bizdik. Ancak başaramadık. Yine de iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. İkinci maç için umutluyuz” ifadelerini kullandı ve ekledi:

‘Zamana ihtiyacımız var’

“Taraftarımız bize çok iyi bir destek verdi. Onlara elbette galibiyetle karşılık vermemiz gerekirdi. Bunun için elimizden geleni de yaptık. Fakat olmadı. Yeni bir ekibiz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadromuz var, ancak henüz tam olarak birbirimize alıştık diyemeyiz. Çok kısa bir süredir birlikte çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var. İkinci maçta çok daha iyi bir takım olacağız. Kazanıp, Yeni Malatyaspor’la tur atlayacağız. Bu takım Avrupa Ligi’nde olacak.”

‘Sergen Yalçın Konya için önemli’

“Sergen hoca Konyaspor’dayken kötü bir zamanda takımın başına geçmişti ve bizi kurtarmıştı. Bugün Konyaspor’un Süper Lig’de olmasının nedenlerinden bir tanesi de Sergen Yalçın’dır bana göre. Oynattığı futbol ve anlayışı çok değerli. Futbolculuğundan hiç bahsetmemize gerek yok, Türk futbolunun efsanelerinden biri. Oynattığı sistemi ben çok tutuyorum ve çok başarılı olacağımıza inanıyorum.”

‘Aykut Kocaman’ın sistemine uymadım’

“Konyaspor’da ilk 11 oynuyordum. Ancak belli bir süre sonra bana herhangi bir açıklama yapılmadan sahanın kenarına koyuldum ve bu da beni rahatsız etti. Sezon bittiği zaman, hocanın sistemine tam olarak uymadığım ve kulüp bakabileceğim söylendi. Bu süreçte çok teklif aldım. Başakşehir beni istedi. Okan hoca takımında olmamı istiyordu. Ancak kadrolarındaki forvetlerin sözleşmeleri devam ediyordu, bu yüzden olmadı. Yeni Malatyaspor’a Sergen hocanın gelmesi ve beni istemesi hoşuma gitti. Ayrıca mutlu oldum. Bu da Malatyaspor’a gelmemde önemli bir sebep oldu. Çok mutluyum bu tercihimden ötürü.”

‘Taraftardan bir ricam var...’

“Burada çok güzel karşılandım. Taraftarlar bana yüzlerce mesaj yolladılar. Bana güzel şeyler hissettirdiler. Bunların hepsinin karşılığını sahada vermek istiyorum. Gollerimle ve oyunumla Malatyalılar’ı mutlu etmek en önemli hedefim. Benim onlardan ricam, bizi desteklesinler, her zaman stadı doldursunlar ve geri kalanı bize bıraksınlar.”

‘3 kulvarda devam etme şansımız var’

“Yeni Malatyaspor’un Avrupa’da ön eleme oynaması çok önemli bir şey ve bundan dolayı mutluyum. Bu hem Malatya için hem de biz oyuncular için önemli bir şey. İki sene önce lige çıkmış ve üzerine koyan bir takım. Çok başarılı geçirdiler geçen seneyi. Elbette gruplara kalırsak 3 kulvarda devam etmek kolay olmayacak. Bunun örneklerini Osmanlı, Akhisar ve Konya yaşadı. Biz aynı sıkıntıyı yaşamayacağız. Çünkü kaliteli ve geniş bir kadro kuruluyor burada. Sergen hoca ve yönetim yeterince tecrübeli bu konuda. Yeni Malatyaspor üzerine koyarak devam edecek.”

‘Türk futbolundaki en önemli eksik altyapı’

“Futbolcuyken bu tarz yorumlar yapmak aslında bana düşmez fakat Türkiye’de futbola dair gördüğüm en önemli eksiklik altyapı konusunda. Gençlere bu ülkede daha fazla değer verilmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla bu konuda Altınordu çok iyi çalışıyor ve çok da iyi işler yapıyorlar. Yıldız futbolculara çok büyük paralar verilmesi yerine gençlere yatırım yapılırsa, onların önü açılırsa bence Türk futbolu çok daha iyi yerlere gelecektir.”

‘Futbolu bırakınca burada yaşayacağım’

“Türkiye’de yaptıklarımla insanlar beni tanıdılar, sevdiler. Ben de buradaki insanları çok seviyorum. Bu ülkenin bendeki yeri çok ayrı. Kariyer planlaması yapılırken nereye gideceğinizi çok bilemezsiniz. Ancak şunu biliyorum ki kariyerim sona erdikten sonra Türkiye’de kalacağım, burada ailemle birlikte mutluyuz. Bu ülkede yaşamaya devam edeceğim.”

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL