Adis Jahovic: Kupa müzemize gelecek

Akdeniz derbisi öncesi Adis Jahovic’le konuştuk. Yıldız oyuncu yarınki yarı final öncesi iddialı mesajlar yolladı.

Adis Jahovic, “Takım olarak hem fiziksel hem de mental olarak hazırız. Alanya karşısında gereken sonucu alıp finale çıkmak istiyoruz. Sakatımız, eksiğimiz yok. Hepimiz hazırız ve odaklanmış durumdayız. İstanbul’da Beşiktaş’ı yendiğimiz için çok moralliyiz. Özgüvenimizi artırdık. Tam takım aynı şekilde bu maçı da kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Düşündüğümüz tek şey kupayı müzemize götürebilmek. Antalyaspor’un tarihine geçmek isteyen bir arkadaşlık grubuna sahibiz. En büyük avantajımız da tam olarak bu” değerlendirmesini yaptı.