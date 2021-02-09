Dünya genelinde çok sayıda spor çeşitleri bulunuyor. Bunun yanı sıra ülkeler arasındaki iletişimi arttırmak ve kültürel etkileşimi sağlamak için de spor branşlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde özellikle futbol en çok ilgi çeken spor branşları arasında yer alıyor. Ülke genelinde bulunan liglerde futbol takımları arasında müsabakalar gerçekleşiyor. Ayrıca dünya genelinde de en iyi takımlar arasında futbol müsabakaları yapılıyor. Bu futbol müsabakaları sonunda en başarılı futbol takımı seçilir. Şampiyonluk kazanan takım hem maddi ödül alır hem de kupanın sahibi olur. Futbol takımlarında oynayan futbolcuların performansları ve başarıları sonucunda transfer ücretlerinde artış meydana gelebilir. Ayrıca takımlar da transfer edecekleri futbolcuları yakından takip eder. Adis Jahovic en başarılı futbolcular arasında yer almaktadır.

Adis Jahovic nereli?

Adis Jahovic 18 Mart 1987 yılında Makedonya'nın Üsküp şehrinde dünyaya geldi. 1,91 metre boyundaki Makedon futbolcu forvet mevkisinde oynuyor. 34 Yaşındaki Makedon forvet futbolcu halen Göztepe futbol takımında 18 numaralı formayı giymektedir. Uzun yıllar boyunca futbol oynayan Başarılı futbolcu Adis Jahoovic futbola 2006 yılında başladı. Adis Jahovic 2006- 2009 yılları arasında FK Velez Mostar futbol kulübü alt yapısında oynayarak kendini geliştirme fırsatı buldu.

Adis Jahovic kaç yaşında?

Makedonyalı başarılı futbolcu Adis Jahovic futbola Bosna Hersek'in FK Velez Mostar futbol kulübünde başladı. 34 yaşındaki başarılı futbolcu profesyonel futbol hayatına 2010 yılında başladı. Öncesinde ise Adis Jahovic 2006 yılında FK Napredok futbol takımında oynadıktan sonra 2007 yılında FK Makedonija Gj.P. futbol takımında forma giydi.

2007- 2008 sezonunda Zeljeznicar futbol takımında oynayan Adis Jahovic 2 maça çıktı. Başarılı futbolcu 2009- 2011 yılları arasında FK Sarajevo futbol takımı ile 47 maça çıkarak toplam 20 gol attı. Adis Jahovic2011- 2013 yılları arasında FC Zürich futbol takımına kiralandı. Bu futbol takımı ile 40 maça çıkan futbolcu 28 gol attı. Jahovic 2013 yılında ise FC Zürich futbol takımına kiralanarak 15 maça çıktı.

Adis Jahovic Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Dünyanın en başarılı futbol takımlarında oynayan Adis Jahovic Türkiye Süper Lig takımlarında da forma giydi. Başarılı futbolcu 2016 yılından beri Türkiye'deki takımlarda forma giymektedir. Adis Jahovic 2016- 2018 yılları arasında Göztepe spor kulübünde forma giydi. 51 maça çıkan başarılı futbolcu toplam 35 gol attı.

Makedonyalı futbolcu 2018- 2019 futbol sezonunda da Konyaspor 'da top koşturdu. Konyaspor ile 42 maça çıkan Jahovic 11 gol attı. 2019- 2020 yılında Yeni Malatyaspor'da oynayan Adis Jahovic çıktığı 16 maçta da 10 gol atma fırsatı buldu. Adis Jahovic 2020 yılında Antalyaspor'a transfer oldu, 2021'de Göztepe'ye döndü.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Makedonyalı başarılı futbolcu Adis Jahovic 2016 yılında Türkiye'ye gelerek Göztepe futbol kulübüne transfer oldu. Başarılı futbolcu 2014 yılında HNK Rijeka futbol takımında oynadı. 2014- 2016 yılları arasında FC Krylia Sovetov futbol takımında başarılı bir sezon geçiren Adis Jahovic 2016 yılında Göztepe futbol kulübüne transfer oldu. Jahovic sırasıyla Göztepe, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'da futbol oynadıktan İzmir ekibine geri döndü.

Adis Jahovic Milli Takım kariyeri

Makedonyalı futbolcu Adis Jahovic 2012- 2017 yılları arasında Makedonya A milli takımında forma giydi. Makedonya milli takım forması ile başarılı sonuçlar elde eden Adis Jahovic çıktığı 15 maçta toplam 3 gol attı.

Adis Jahovic futbol kariyeri

Makedonyalı başarılı futbolcu Adis Jahovic futbola 2006 yılında alt yapıda başladı. Kendini geliştiren Jahovic tekniği ve hızı ile ön plana çıkmaya başladı. 2010- 2011 sezonunda Sarajevo ile Kup Bosne i Hercegovine'nda bir maça çıkan Jahovic bir de gol attı. Daha sonra ise futbol kariyerini İsviçre'de sürdürdü. Adis Jahovic FC Wil ve FC Zürih futbol kulüplerinde top koşturdu. Başarılı futbolcu sonrasında 2013 yılında FK Vorskla takımına da transfer oldu. Makedonyalı futbolcu 2013- 2014 yılında Ukrayna Premier Lig'de başarılı bir dönem geçirdi.