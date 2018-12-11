Adis Jahovic: Kasımpaşa maçına iyi hazırlanacağız

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda yapılan fitness çalışması ile başladı. Sahada çabukluk çalışması yapan oyuncular 5e 3 top kapma çalışmasının ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Takımdan ayrı çalışan Selim Ay, Uğur Demirok, Jens Jonsson ve Paolo Hurtado ise antrenmana katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adis Jahovic, Trabzonspor maçında oyunu hakimi bizdik. Oyunu iyi götürdük ve iyi de motive olmuştuk. Özellikle ilk yarıda pozisyonlar bulduk. Ama değerlendiremedik. Maçı penaltı pozisyonuna kadar iyi bir şekilde götürdüğümüzü düşünüyorum. Daha sonra motivasyonumuzu kaybettik. Ve sonrasında gelen 3-0'lık bir mağlubiyet vardı. Aslında oyunun geneline bakarsanız aldığımız mağlubiyet performansımızın karşılığı olmayan bir skor. Artık Trabzonspor maçını unutmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde önemli bir Kasımpaşa maçı var. Bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz. dedi.

KASIMPAŞA GÜÇLÜ BİR RAKİP

Kasımpaşa'nın güçlü bir rakip olduğunu belirten Adis Jahovic, Bildiğiniz gibi Kasımpaşa bu ligin güçlü takımlarından biri. Hocamız ve ekibi analiz konusunda oldukça iyiler. Kendileri hepimize Kasımpaşa'nın iyi ve kötü noktalarını analiz ederek bizlere söylüyorlar. Biz de ona göre hazırlanmış olacağız diye konuştu.

YENİ BİR SİSTEM GELDİ

Aykut Kocaman'ın gelişiyle takıma yeni bir sistemin geldiğini de belirten Jahovic, Aykut Hocamızın gelişiyle birlikte yeni bir sistemde gelmiş oldu. Hocamızın sistemini daha önceden bilen arkadaşlarımız vardı. Bu sistem değişikliği takımımıza da olumlu bir hava getirdi. Takımımız zaten güzel oynuyor. Kendi açımdan da güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Pozisyonlara giriyorum. Bire bir pozisyonlarda maalesef bazen bunları değerlendiremedim. Ama bu durumunda düzeleceğine inanıyorum. Bu gerçekleştiği zaman takımla birlikte iyi bir yol almış olacağım ifadelerini kullandı.

POZİSYONLARI KAÇIRINCA ÜZÜLÜYORUM

Pozisyon kaçırdıkça üzüldüğünü de belirten Jahovic, Kendi açımdan bir forvet oyuncusu olarak düşünürseniz pozisyonları kaçırdığımda üzülüyorum. Ama maçın bitimiyle beraber bu tip şeyler maçta kalıyor. Ümit ediyorum ki inşallah bu durumu en kısa zamanda kıracağım. 1-2 gol attıktan sonra her şey daha iyi ve güzel olacak. Sadece bir kaç maça ihtiyacım var şeklinde konuştu.

Tolga YANIK KONYA, (DHA)