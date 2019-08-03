Tarihinde ilk kez uluslararası arenaya çıkan Yeni Malatyaspor, Avrupa’daki ilk galibiyetini de önceki gün Slovenya’da aldı. Olimpija deplasmanında attığı golle zaferi getiren Adis Jahovic, duygularını FANATİK ile paylaştı. Yıldız forvet, “İlk maçı iyi oynamıştık ama tam olarak hazır değildik. Bu yüzden de bazı zorluklar yaşadık, ancak işi ikinci maça bırakabilecek sonucu almıştık. Yaptığımız çalışmalarla daha da iyi duruma geldik ve deplasmana tek bir hedef için gittik, turu geçtik. İyi bir takımız ve her geçen gün uyum sağladıkça daha da iyi işler yapacağız” diye konuştu.

‘Çok mutluyum’

Jahovic sözlerini şöyle tamamladı: “Turu getiren golü attığım için çok mutluyum. Taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi rakibimiz Partizan. Mutlaka gruplara kalmak istiyoruz. Avrupa bu sezon Malatyaspor’u tanıyacak.”

Ömer Necati Albayrak