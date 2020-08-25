Süper Lig'de geçen sezon Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Makedon golcü Adis Jahovic'in sosyal medya hesabından Altay Spor Kulübü'nü takibe alması siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Daha önce İzmir'de Göztepe forması giyen Jahovic'in yeni sezona Süper Lig hedefiyle girmeye hazırlanan Altay'ı takip etmesi, "Acaba transfer mi olacak?" sorusunu gündeme getirdi. Portekizli dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma'ya transfer teklif edildiği haberleriyle gündem yaratan İzmir temsilcisinin Jahovic'le ilgilenip ilgilenmediği merak konusu oldu.