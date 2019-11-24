Adis Jahovic: 3 puan parolasıyla çıktık bugün ama olmadı

Fenerbahçe Süper Lig'de 12. hafta maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Zirve mücadelesi yolunda iki ekip de golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

Maçın ardından Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Adis Jahovic önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Jahovic'in maç sonu açıklamaları:

"Mücadeleye ilk dakikada presle başladık, öyle devam etti. Zorlu bir maç olacağını biliyorduk, Fenerbahçe sonuçta büyük takım. Pozisyonlar bulduk, onlar da buldular. Tabii ki 3 puan kazanmak iyi olurdu, 3 puan parolasıyla çıktık bugün ama olmadı."

"Ligde en fazla gol atan takımlardan biriyiz. Bazen takımlar böyle dönemler yaşayabilir. Şu an Antalya maçı ve bu maç dışında gol atmadığımız bir maç yok. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu konuda."