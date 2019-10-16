Adım adım tarih yazıyoruz

A Milli Takım, tarihi bir başarının eşiğinde. Milliler, liderlik mücadelesi verdiği Fransa ile önceki gün deplasmanda 1-1 berabere kalırken, topladığı 19 puan ve ikili averajla zirvede yer alıyor. 8 maç sonunda 6 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Türkiye, son 2 haftaya girilen elemelerde kayıp yaşamaması durumunda tarihi bir başarıya imza atacak. Ay-Yıldızlı ekip, H Grubu’nu ilk sırada tamamlaması halinde tarihinde ilk kez elemelerden gittiği uluslararası bir organizasyona lider unvanıyla katılacak.