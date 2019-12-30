Başakşehir ile artık idmanlara çıkmayan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda Turan’dan da flaş bir hareket geldi. 32 yaşındaki futbolcu Başakşehir’in Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. Teknik direktör Okan Buruk da önceki gün oynanan Kasımpaşa maçı sonrası Arda ile ilgili sorular üzerine “Arda için açılacak yeni bir sayfa daha olabilir” demişti. Arda Turan, geçen pazar ailesiyle birlikte Fatih Terim’in Tarabya’daki villasında kahvaltıda bir araya gelmişti.

Sözleşme 1,5 yıllık

Alınan bilgilere göre Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak Arda Turan, ilk yarım sezon için kulüpten para talep etmeyecek. Son 2.5 sezondur Başakşehir forması giyen Arda Turan 39 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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