Adilcevaz TÜRŞAD’ta hedef ‘Efeler Ligi’

Bölgedeki 12 takımla mücadele eden ve son 7 maçı yenilgisiz tamamlayan Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Adilcevaz ilçesindeki kapalı spor salonunda Şanlıurfa’da yapılacak müsabaka için hazırlık yapan voleybol ekibi, 8’nci maçlarında da galip gelerek, seriyi sürdürmek istiyor. Antrenör Serkan Oğuz ve voleybolcular, takımın sadece Adilcevaz ilçesinin takımı olmadığını, Bitlis’in de sahip çıkması gerektiğini söyledi. Özellikle ara transferde aldıkları voleybolcularla takımı daha güçlendirdiklerini, ligdeki sıralamada ise 3’ncü sırada yer aldıklarını belirten Oğuz, hedeflerinin öncelikle ilk 2’ye kalarak play-off ve final karşılaşmalarına çıkmak olduğunu belirterek, “Ağustos'ta 12 voleybolcu transferi ile sezona başladık. Bunlardan 10 tanesi milli takımlarda oynamış değerli oyunculardır. Biri Brezilyalı diğeri de Rus olan iki yabancı sporcumuz da var. Pandemiden dolayı maalesef sezona kötü başladık. İlk iki maçımızı mağlup kapattık. Sakatlıklarımız oldu. Ancak son 7 maçta 7 galibiyetimiz var. Takım iyi toparladı. Yeni transferler de yaptık. Şu an takım içinde inanılmaz rekabet ve heyecan var. Bu da beni mutlu ediyor. İnşallah ligde play-off’a gidip, buradan da Efeler Ligi’ne çıkarız. Bu takım sadece Adilcevaz’ın değil herkesin takımı. Bitlis’in de, Doğu Anadolu’nun da takımıdır. Herkesin bu takımı maddi manevi desteklemesi gerekiyor. Bu hafta sonu Şanlıurfa’da önemli bir maçımız var ve iyi hazırlandık. Bu maçı da alıp serimizi sürdürmek istiyoruz. 8’de 8 yapıp ilk iki takım arasına girmeyi daha sonrasında da Play-off’a katılmayı hedefliyoruz" dedi.

Takım Kaptanı İsmail Koçak, takımın durumunun son derece iyi olduğunu, hedeflerinin yapılacak maçlarda galip gelerek Efeler Ligi’ne yükselmek olduğunu ifade etti. TÜRŞAD Spor Kulübü Genel Menajeri Volkan Dalkıran ise, “2 yıl önce iki derneğin birleşmesiyle oluşturulan TÜRŞAD, geçen sezon başarılı bir dönem geçirerek Türkiye Voleybol Ligi’nde birinci lige yükseldi. Başkanımız ve sporcularımız hedef olarak Efeler Ligini belirleyip destek verdiler. Takım iyi durumda hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah sezon sonunda da bu hedefimize ulaşarak şampiyonluğu Adilcevaz’a getireceğiz" diye konuştu.

DHA