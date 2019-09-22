Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, dün MKE Ankaragücü ile oynanan lig maçında verdiği hatalı pas sonucu takımının 1-0 geriye düşmesine neden olmuştu. Sarı Lacivertli ekip mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarsa da 34 yaşındaki savunmacının bu hatası Fransa'da gündeme oturdu.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, haberi "Fenerbahçe gülmeyi başardı ama Adil Rami değil" başlığıyla okuyucularıyla paylaşırken France Football dergisi de "Rami'nin Fenerbahçe'deki büyük aptallığı" ifadelerini kullandı. Football.fr adlı internet sitesi ise deneyimli stoperin hatası için "Rami'nin Fenerbahçe maçındaki felaket pası" yorumunu yaptı.

Onze Mondial dergisi ise devre arasında oyundan alınan yıldız futbolcunun Sarı Lacivertli formayı ilk kez terlettiğine vurgu yaptığı haberinde "Adil Rami'nin Fenerbahçe'yle çıktığı ilk maçtaki aptallığı" başlığını kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler