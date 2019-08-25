Fransa'nın Marsilya kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Adil Rami'yi Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.

Adil Rami, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki stoper "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Transferimin gerçekleşmesi için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe'yi çok uzun zaman önceden beri biliyorum. Çünkü onlara karşı daha önce oynamıştım. Taraftarlar ve stadyum çok ateşliydi. Fenerbahçe için savaşmaya hazırım. İnşallah bugün veya yarın transfer tamamlanır" ifadelerini kullandı.

Adil Rami, yarın sağlık kontrolünden çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerinde bulunacak.