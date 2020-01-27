Sarı-lacivertli takımda sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan ve ligde sadece 45 dakika süre alabilen Adil Rami, Fransa basınına konuştu. Deneyimli savunmacı, takıma girmek istediğini vurgularken, “Fenerbahçe’de takıma daha fazla yardım edebileceğimi biliyorum. Er ya da geç şans melekleri bana dönecek. Fiziksel olarak iyiyim” dedi.

Ersun Yanal’ın lig maçlarında forma vermemesine de değinen Rami, “Hocamın seçimine katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Fenerbahçe’de sadece 5 maç oynadım. Şu anki durumumdan tabi ki memnun değilim. Bununla yaşamak kolay değil ama kendime güveniyorum. Çok çalışmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.