Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesi Adil Rami yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fransız futbolcu "Benim açımdan karışık bir durum. Takımla beraber oynadıkça daha fazla güven kazanmaya başlayacağım. Rekabetçi bir takımda olduğum için mutluyum. Kazanma kültürü olan bir hocayla çalışıyorum. İyi bir kaptanımız var Emre Belözoğlu çok iyi bir oyuncu. Vedat gibi iyi bir golcümüz var. Bu sene takımımız adına iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Tecrübeli stoper Adil Rami, Antalyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer alıyor.

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