Adil Rami: Yeniden futbol oynayamamaktan korkuyorum

Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'ye transfer olan Adil Rami, corona virüsü etkisiyle yaşanan süreci ülke basınından RMC'ye anlattı.

Öncelikle Rusya'daki durumu değerlendiren Rami, "Şampiyona askıya alındı, durduruldu ki ben beklenenden uzun süreceğini düşünüyorum. Kendi adıma doktorların tavsiyelerini dinledim, koruyucu önlemler aldım. Sochi de kalabalık yerlerden uzak durulması istense de resmi bir sokağa çıkma yasağı yok" ifadelerini kullandı.

Fransa'ya dönme ihtimaline ilişkin de konuşan Rami, "Küçük bir sorunum var ki herkes dışarıda, herkes geçimini sağlıyor ama Fransa'ya dönmem biraz karışık bir durum. Sochi ile kontratım var, 34 yaşındayım... Yolculuklar riskli ki her yer karantina altında. Futbol oynamak için geri dönememekten korkuyorum. Çocuklarını özlüyorum ama bekleyeceğim. Sabırlı olup neler yaşanacağını göreceğim" dedi.



