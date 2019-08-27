Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.

Adil Rami: Fenerbahçe Ailesi’nin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım

Fenerbahç'nin yeni transferi Fransız savunmacı Adil Rami, 2010 yılında Fenerbahçe’ye karşı burada oynadıkları maçtaki atmosferi unutamadığını ve takımın bir askeri olarak elinden geleni yapacağını belirtti.

Kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan deneyimli stoper, “Fenerbahçe Ailesi’ne katılıyor olmak çok heyecan verici. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

“Daha önce derbileri izledim” diyen oyuncu, “ Burada gerçekten büyük bir tutku var. Şu anda yeni hocayla, yeni arkadaşlarla beraber idmanlara başlayacağım. Ağır ağır kendimi bulmaya çalışacağım. Sonrasında maçlara hazırlanacağım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarlarının yarattığı atmosferi unutmadığını dile getiren Adil Rami, “Aslında maalesef Lille’de oynarken 2010 yılında burada bir galibiyetimiz vardı. O dönemden bu yana onların oluşturduğu atmosferi, ambiyansı kariyerim boyunca unutmadım. Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe Ailesi’nin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım” açıklamasında bulundu.

Fransız oyuncu sözlerini Türkçe ‘Yaşa Fenerbahçe’ diyerek tamamladı.

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