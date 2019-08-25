Adil Rami: Mücadele etmeye hazırım

Zanka’nın yanına kaliteli bir stoper arayan Kanarya’nın gündemine son olarak Adil Rami girmişti. Fransız ekibi Marsilya’dan ayrılan ve şu anda bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki oyuncu geleceği hakkında Fransız basınından RMC’ye konuştu.

Fransız savunmacı, “Şu anda özgür ve kararlıyım. Her şey olabilir. Menacerlerim şu anda görüşmeleri sürdürüyor. Fransa Ligi olabilir mi bilmiyorum. Fransa’da veya yurt dışında mücadele etmeye hazırım. Sadece bir kulüp bulup, hâlâ oynayabildiğimi göstermek istiyorum. Önemli olan futbol oynamayı istemek ve ben bunu çok istiyorum” diye konuştu.

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli oyuncuyla yaptığı görüşmelerin olumlu devam ettiği gelen haberler arasında.