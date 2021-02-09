Adil Rami Süper Lig macerası kısa sürmüş olan oyunculardan bir tanesidir. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giyme şansı elde etmiş olan Adil Rami Avrupa’nın büyük kulüplerinde de forma giymiştir. Adil Rami şuan kariyerine Portekiz’de sürdürmekte olan bir oyuncudur. Stoper bölgesinde oynayan Adil Rami’nin şuan ki bonservis bedeli değeri 500 bin Euro’dur. Adil Rami 2012 yılında 14 milyon Euro’luk bonservis bedeli değerine ulaşmıştı. Adil Rami sağ ayaklı bir futbolcudur. Stoper bölgesinde oynayan Adil Rami 1.91 metrelik boya sahip bir futbolcudur. Şuan ki oynamış olduğu kulüpte 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Adil Rami süper lige ilk kez 2019 yılında gelmiştir. Adil Rami’nin kariyerinde 4 tane kupası bulunmaktadır.

Adil Rami nereli?

Adil Rami Fransa’nın Bastia şehrinde doğmuştur. Fas asıllı bir Fransız futbolcudur.

Adil Rami kaç yaşında?

Adil Rami 1985 doğumlu olup 35 yaşındadır.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Adil Rami Süper Lig'de sadece Fenerbahçe forması giymiştir. Türkiye’ye Fransız kulüplerinden olan Marsilya takımından gelmiştir.

2021’de Hangi Takımda Oynuyor?

2021 yılı itibari ile Portekiz ligi takımlarından olan Boavista Porto FC takımında forma giymektedir.

Adil Rami'nin maaşı ne kadar?

Adil Rami bu takımda yıllık 650 bin Euro kazanmaktadır.

Adil Rami kimdir?

Adil Rami Fas asıllı bir aileden gelmedir. Fransa’nın Bastia şehrinde doğan Adil Rami futbol hayatına da doğmuş olduğu ülkede başlamıştır. Adil Rami EF Saint Raphael takımı ile 1994 yılında anlaşarak altyapıya başlamıştır. Altyapıda 2003 yılına kadar forma şansı bulan Adil Rami 9 sene formasını giydiği Ef Saint takımında 2003 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştır. Ef Saint Raphael takımı ile 58 maça çıkan Adil Rami gol atamamıştır. Daha sonra 2007 yılında Lille takımına bonservissiz şekilde transfer olmuştur. Adil Rami 2006 -2007 yılları arasında önce Lille altyapısında forma giymiş daha sonra ise a takımda forma giymeye başlamıştır.

Adil Rami Lille forması ile çıktığı 142 maçta takımının en istikrarlı futbolcularından bir tanesi olmuştur. 142 maçta 10 gol atmıştır. 2011 yılına kadar Lille forması giymiş olan Adil Rami 2011 yılında İspanya yolunu tutmuştur. İspanya takımlarından olan Valencia 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Adil Rami’yi transfer etmiştir. 2011 – 2014 yılları arasında İspanya La Liga’da forma giyen Adil Rami 61 maçta forma giyerek 2 gol atmıştır. Kariyerinde en formda dönemleri bu takımda da yaşamıştır. 2014 yılında Milan oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamıştır. Adil Rami’yi 2014 yılında kiralayan Milan bu kiralama ücreti için 400 bin Euro ödemiştir.

Kiralık olarak Milan’da 6 ay forma giyen Adil Rami 18 maçta forma giyerek 3 gol atmıştır. 2014 – 2015 sezonu için ise Adil Rami 4.25 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte Milan’a transfer olmuştur. Milan’da yalnızca 1 sezon forma giyme şansı bulan Adil Rami 21 maçta 1 gol atmıştır. 2015 yılında ise İspanya La Liga takımlarından olan Sevilla’ya satılmıştır. Sevilla 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu satın almıştır. 49 maçta forma giyen Adil Rami hiç gol atamamıştır. 2017 yılında ise 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya ekibine satılmıştır. Marsilya’da da yine 49 maçta forma giyen Adil Rami 2 gol atmıştır.

Adil Rami 2019 – 2020 sezonu için ise süper lig takımlarından olan Fenerbahçe ile anlaşmıştır. Fenerbahçe’ye bedelsiz gelen Adil Rami sakatlığından ötürü yalnızca 1 maçta forma giyebilmiştir. 2020 yılında Rusya’nın Soçi kulübüne gönderilmiştir. Bedelsiz bir şekilde Soçi kulübüne imza atan Adil Rami bu takımda da forma giyememiştir. 2020 yılında Soçi ile karşılıklı olarak sözleşmesini sona erdiren Adil Rami 2020 yılında Potekiz’in Boavista takımı ile anlaşmıştır. Bu takımda şuana kadar 2 maçta forma giymiştir.

Adil Rami’nin Milli Takım kariyeri

Adil Rami 2010 yılında Fransa milli takım kariyerine başlamıştır. Direkt olarak Fransa a milli takımda oynayan Adil Rami 36 maçta forma giymiştir. 1 gol atmıştır. Adil Rami Fransa milli takım formasını 8 yıl boyunca giymiştir. Ayrıca Fransa’nın dünya kupasında da mücadele eden kadrosunda yer almış bir futbolcudur.