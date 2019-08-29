Adil Rami herkesi şaşırttı

Fransız futbolcu, Fenerbahçe ile çıktığı ilk antrenmanda dikkatleri üzerine çekti. Adil Rami, Sarı-Lacivertli ekiple sanki ilk kez değil aylardır idman yapıyor gibiydi. Son derece sıcakkanlı olan tecrübeli savunmacının oyuncularla kısa sürede kaynaşıp şakalaşmaya başlaması, takım arkadaşlarını bile şaşırttı. Oynanan çift kale maçta takımı kazanınca en çok sevinen isim Rami oldu. Başarılı oyuncunun hiç yabancılık çekmemesi, Ersun Yanal’ı fazlasıyla mutlu etti. Rami, fiziksel durumuyla ise hocasını şaşırttı. Tecrübeli stoperin test sonuçları, hemen maça çıkabilecek seviyede olduğunu gösterdi. Başarılı teknik adam, Rami’yi milli arada hazırlayıp takıma monte etmeyi planlıyordu. Ancak oyuncunun hazır olması nedeniyle Trabzonspor maçında kadroya alınma ihtimali son derece yüksek.

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