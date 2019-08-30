Adil Rami: Hakkımdaki iddialar yalan

Fenerbahçe’nin son transferi Adil Rami, dünkü antrenmandan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Rami, “Bu iddialar benim kişiliğimi yansıtmıyor. Avukatım bunları yakından takip ediyor. Hakaret niteliğinde yorumlar yapılması durumunda hukuki süreç başlatabilirim“ diye konuştu.

‘Desteğim sürecek’

Fransız oyuncu, kadına yönelik şiddete karşı yürütülen projelerde yer aldığını belirterek, “2019’un ilk yarısında, Fransız Kadın Dayanışma Derneği’nin yüzüydüm. Kadına yönelik şiddete karşı Birleşmiş Milletler’in yanında yer aldı. Fenerbahçe’nin de desteklediği HeForShe tarafından da bir davet aldım fakat Dünya Kupası nedeniyle katılamadım. Bu konuyla ilgili desteğim devam edecek. Fenerbahçe’nin de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda birçok projeye öncülük ettiğini duydum” dedi.

‘Sabırsızlanıyorum’

Adil Rami, saha içiyle ilgili olarak ise, “Bu sezon takım ruhu ve aidiyetiyle uyum içerisinde çalışıp elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Kulübün kapısından girdiğim ve Samandıra’ya ilk geldiğim andan itibaren sanki yıllardır burada olduğumu hissediyorum. Fenerbahçe’nin kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendim. Formayı giymek ve taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.