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Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'da

Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'da

25 Ağustos 2019, Pazar 17:14
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Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'da

İbrahim YILDIZ - İSTANBUL / DHA - 

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Fransız futbolcu Adil Rami, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın Marsilya kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Adil Rami'yi Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Fransız stoper, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sözleşme imzalarsam daha da mutlu olacağım" dedi.
Adil Rami'nin yarın sağlık kontrolünden çıkacak sonuca göre Sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerinde bulunacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Adil Rami'nin havalimanında görüntüleri
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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