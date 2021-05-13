Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı, averaj hesapları yapılmaya başlandı. Galatasaray'ın ipi göğüslemesi için 1-0 veya 2-1'lik Beşiktaş galibiyetlerine karşılık Yeni Malatyaspor karşısında sahadan en az 4-0, 5-1 gibi skorlarla ayrılması gerekiyor.

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek krtik Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesinde sosyal medyada gündeme gelen teşvik primi iddialarına Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten sert yanıt geldi.





Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Adil Gevrek, "Şampiyonluk yarışında önemli takımlar var. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Biz de Yeni Malatyaspor olarak önemli bir camiayız. Biz Yeni Malatyaspor'uz. Biz, bize yakışan neyse onu yaparız. Her çıktığımız maçta nasıl oynuyorsak, nasıl kazanmak için sahada oluyorsak, Galatasaray maçında da kazanmak için sahada olacağız. Bizim bir başka takım için bir şey yapmamız asla söz konusu olamaz. Sosyal medyada çirkin söylemler dile getirilir ama Yeni Malatyaspor çıkar futbolunu oynar. Hangi takım şampiyon olursa olsun biz saygı duyarız. Şampiyon olacak takımın bizim için önemi yok. Teşvik primi iddiaları sosyal medyada konuşuluyor, bunlar bizi üzüyor. Biz sahada çıkar futbolumuzu oynarız. Yeneriz, yeniliriz ama çıkar futbolumuzu oynarız. Galatasaray maçında da oyuncularımız onurlu ve karaketerli bir duruş ortaya koyacaklardır. Tevşik primi dedikoduları her zaman söylenir, söylenmiştir de... Bu iddialar Türk futboluna zarar verir" dedi.

'Adem ve Semih'i oynatmamak saygısızlık olur'

Başkan Gevrek, Galatasaray'da bir dönem forma giyen Adem Büyük ve Semih Kaya hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Adem Büyük geçen sezon, Semih Kaya da farklı dönemlerde Galatasaray'da futbol oynamış olabilirler. Galatasaray maçında iki oyuncuyu oynatmamak, bu oyuncularla maç öncesinde konuşmak, bu oyunculara büyük saygısızlık olur. Adem ve Semih'in Galatasaray'la gönül bağı olmuş olsa bile bu iki arkadaşımız profesyonel futbolculardır, şu anda Yeni Malatyaspor için mücadele etmektedirler."





'Algı yapanlar keşke Y. Malatya'yı takip etselerdi'

Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Olcay Şahan'la sosyal medyada gündeme gelen 'Galatasaray maç kadrosunda yok' söylentileri ile ilgili Gevrek, "Olcay Şahan geçen maçta da kadroda yer almadı. Algı yapan arkadaşlar keşke Yeni Malatyaspor'u takip etselerdi. Henüz Galatasaray maçı kadromuz belli değil, 21 kişilik kadro hakkında kararı hocamız İrfan Buz verecek" şeklinde konuştu.

İrfan Buz görüşme odasına

Adil Gevrek, 'İrfan Buz ve Tetteh'le devam edecek misiniz?' sorusuna; "İrfan Buz ile sezon sonunda tekrardan masaya oturacağız. Lig tamamlandıktan sonra hem hocamızla hem de oyuncularımızla görüşmelerimiz olacak. Benjamin Tetteh ile de sezon sonunda görüşeceğiz. Önceliğimiz ligi tamamlamak" cevabını verdi.



