Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Spor Ödülleri gecesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gecede emeği geçen herkese teşekkür eden Adil Gevrek, "Sporun ödül gecesinde çok nezih dostlar var. Hepsini bu vesileyle görüşme imkanımız oldu. Bu tur törenlerde vefa ödülleri çok önemli. Bir defa buraya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Önemli, güzel bir gece. Çok güzel dostlar var" şeklinde konuştu.

"KUPADA FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Ligin ilk yarısında takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini ifade eden Adil Gevrek, "Biz ilk yarı çok iyi performans gösterdik. 29 puanla 3'üncü sırada bitirdik. İkinci yarı iyi başlayamadık. Bazı sebepleri de vardı. Futbolda çok fazla mazeret olmaz ama sakatlarımız vardı, şanssızlıklarımız oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Dünkü maçta da biraz şansızlık, kısmetsizlik vardı. Bazen çok iyi oynayıp, kazanamayabilirsin. Futbolda böyle şeyler var. Ama biz Evkur Yeni Malatyaspor ve bir Anadolu kulübü olarak hem maddi anlamda hem sportif anlamda hem de altyapı ve tesisleşme anlamında çalışmalar yapıp, hepsini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda dediğim gibi 6 hafta var. Bu 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirip, hedefimiz olan ilk 6'da ligi bitirmek istiyoruz. Şu anda 5'inci sıradayız. Kupada da final oynamak istiyoruz" dedi.

"LİGDE KOLAY MAÇ YOK"

Ligde kolay maç olmadığının altını çizen Gevrek, "Türkiye'de iki güzide takımımızın maçlarını yıllardır izliyoruz. Her izlediğimizde de zevk alıyoruz. İki takım için de önemli bir maçtı. Beraberlik için iki takımı da kutluyorum. Ama ligimizde kolay maç yok. Her maç anlamlı, önemli. Derbi maçlar da önemli. Şampiyonluk yolunda hem Galatasaray hem Medipol Başakşehir hem de Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Diğer takımlarımıza da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN ÖNCELİKLİ DÜŞÜNCESİ LİG VE KUPA"

Kupada final oynamaları halinde önlerinde 8 maç olduğuna dikkat çeken Gevrek, "Bizim ligde 6 maçımız var. Biz 6 değil 8 maç diyoruz. İnşallah kupada final oynarız. Hem hoca hem biz bu konuyla alakalı bir şey demiyoruz. Sezon sonuna kadar devam ediyoruz. Hoca da bu akşam burada olacak. Bu konuda soruları ona da sorarsınız. Ancak hocamızın da transferden önce düşündüğü bu sezon ligi ilk 6'da bitirmek kupada da final oynamak" şeklinde konuştu