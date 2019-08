Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, Partizan'ı yenip turu geçmek istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma töreni düzenlendi. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya kulüp başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ile kulüp personeli katıldı. Bayramlaşma töreninden sonra basına kapalı yapılan idmanla Partizan hazırlıkları sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan idmana tüm futbolcular katıldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan kulüp başkanı Adil Gevrek, İslam aleminin ve Malatyalıların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlarımızla bayramlaşma töreninde bir araya geldik. Perşembe günü Partizan ile oynayacağımız rövanş maçıyla da bir bayram daha yaşatmak istiyoruz. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak turu geçeceğimize inanıyoruz. Buna taraftarın da inanması lazım. Taraftarlarımızın Partizan maçında stadı doldurmasını bekliyoruz. Hep beraber inşallah Allah’ın izniyle ikinci bir bayramı yaşarız" dedi.

"ALLAH'IN İZNİYLE TÜRKİYE'YE BU ONURU, GURURU YAŞATIRIZ"

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Partizan'a 3-1 mağlup olduklarını anımsatan Gevrek, "UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaştığımız Olimpija Ljubljana ile ilk maçta Malatya’da 2-2 berabere kaldık, ikinci maçta rakibimizi deplasmanda 1-0 yendik. Bu maçı da niye 2-0 kazanmayalım? Biz bunu yapacak güçteyiz, inanıyoruz. Allah'ın izniyle turu geçen biz oluruz ve sadece Malatya değil Türkiye'ye de bu onuru, gururu yaşatırız" diye konuştu

"SIRBİSTAN'DA YAPILANLARI TASVİP ETMİYORUZ"

Gevrek, futbolun birleştirici bir yönünün olduğunu ifade ederek, "Sırbistan'da yapılanları tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Ama Partizan başkanı ve yönetimi bizi iyi ağırladılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Biz de onları en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Partizan'ı en güzel şekilde ağırlayıp, maçı kazanarak turu geçmek istiyoruz. Önemli olan sahada yapacaklarımız. Önemli olan sahada kazanıp, turu geçmek. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. O gücü arkamızda hissedersek, inanırsak, hep beraber olursak, Allah'ın izniyle çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BİZE DUA EDECEĞİNE İNANIYORUZ"

Bir gazetecinin, 'Transfer çalışmaları şu an ne aşamada, kadronuza katmayı planladığınız oyuncular var mı' sorusuna Gevrek, şöyle yanıt verdi: "En az 1-2 oyuncu almak istiyoruz. Tabii önemli olan istediğimiz oyuncuların olması. Alacağımız oyuncuların da buraya gelip katkı sağlaması, üst düzey oyuncular olması gerekiyor. Bununla alakalı görüştüğümüz birkaç oyuncu var. Bunlar da kolay transferler değil. Konuya ekonomik olarak da bakmak lazım. Lisanslama talimatı var. Lisanslama talimatındaki kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Kural bu sene uygulanmaya başladı. Kulüpler Birliği’nde de biz bunu destekledik. Transferleri yapalım ama ekonomi anlamında da dengeleri sağlamalıyız. Bu anlamda da dikkat ediyoruz. İstediğimiz oyuncular olursa 1-2 transfer daha olabilir. Ama şu anda bizim için önemli olan Partizan ile perşembe günü Malatya'da oynayacağımız rövanş karşılaşması. Maçı düşünüyoruz. Zaten yapacağımız transferler de maçta oynamaya yetişmez. Bizim için önümüzde önemli bir maç var. 3 maç oynadık, takımımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Avrupa'da Malatya'yı, ülkemizi temsil ediyoruz. Sadece Malatya değil, bütün Türkiye'nin bize dua edeceğine inanıyoruz. Allah'ın izniyle biz de elimizden gelen gayreti göstererek hem Malatyamızı, hem bölgemizi, hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Burada en büyük pay taraftarlarımıza düşüyor. Taraftarlarımızın stadı doldurması lazım."

"UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLARA KALMAK HEDEFİMİZ"

Gevrek, kendisine yöneltilen 'Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefiniz ne olacak' sorusuna ise "5 senedir hedefsiz bir şey söylemedik. Mutlaka hedefimiz var, Malatya'nın olduğu her yerde hedef vardır. Hedefimiz ligi en güzel yerde bitirmek. Bazı şeyleri çok önceden konuşmak doğru değil. Avrupa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yer alıyoruz, her üç kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Hedeflerimiz var ama sadece sportif anlamda hedef göstermedik. Hem sportif anlamda, hem ekonomik anlamda hedeflerimizim yanında altyapıda yatırımlarımızın olması lazım. Biz bu üçünü bir arada götürmeye gayret ediyoruz. Çünkü ekonomik olarak çok iyi gitmeliyiz. Biz çok şükür 5 senedir ekonomik ve sportif anlamda hedeflerimizi tutturduk. Bizim için bu sene üç kulvarda mücadele etmek zor olacak ama mutlaka hedefimiz var. Hedefimiz bu sezon Süper Lig'i en güzel yerde bitirmek. Türkiye Kupası'nda da kupayı almak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalma hedefimiz var. İnşallah bu hedeflere hep birlikte taraftarımızla, camiamızla, yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcularımızla bir, diri ve güçlü olursak ulaşırız" cevabını verdi.

