Adil Gevrek: Önümüzdeki maçlara bakmamız lazım

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek müsabakanın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

En kötü bir puan almak için İstanbul'a geldiklerini belirten Gevrek, "İlk yarı takımımız iyi oynadı. Salı günü bir kupa maçı oynanmıştı. Bugün penaltı vardı, bunları tartışmak istemiyorum. Takım olarak ilk yarı iyiydik, ikinci yarı biraz kötü oynadık. Sağlık olsun. Artık önümüzdeki maçlara bakmamız lazım" dedi.

"HAKEMİN RAKİP TAKIM HOCASINA 5 DAKİKA DURUMU İZAH ETMESİNİN BİR ANLAMI YOK"

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili yorum yapan Adil Gevrek şöyle konuştu: "Maçın hakemi hakkında bir şey demek istemiyorum ama biz burada Galatasaray’a karşı oynuyoruz. Sadece dikkatimi çeken, içimde kalmasın diye söylemek istiyorum. Hakemin çıkıp da rakip takım hocasına 5 dakika durumu izah etmesinin bir anlamı yok. O konu dikkatimi çekti. Biz Anadolu takımları olarak bu tip konularda rahatsız oluyoruz. Eşit şartlar altında oynamak istiyoruz. Hakemlerin iki tarafa da eşit davranması lazım. Ben penaltı pozisyonlarına bir şey demek istemiyorum. O tarafı dikkatimi çekti. Bu hareket sadece bizi değil, futbolseverleri, herkesi rahatsız eder. Hoş bir olay değil. O zaman çıkacaksın bizim hocaya da durumu aynı izah edeceksin."