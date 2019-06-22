Süper Lig'in bitimi ile ekipler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye başladı. Ligi flaş bir şekilde 5. sırada bitiren ve gelecek sezon ülkemizi AVrupa'da temsil edecek Yeni Malatyaspor'da transferin hızlı ekiplerinden biri olacak gibi gözüküyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'a bağlanarak transfer gündemini değerlendirdi. Forvet transferinde sona yaklaştığını söyleyen Adil Gevrek, "Görüştüğümüz isimler var ama netlik kazanmış bir durum yok. Jahovic'le görüşmemiz oldu. Bir aşamaya geldik. İmza atmadan bir şey demek doğru olmaz. En kısa sürede sonuçlanır. Kulübüyle de görüşmeleri yarın yapacağız. İnşallah bugün yarın biter." ifadelerini kullandı.

Jahovic, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması altında 28 Süper Lig maçında 6 gole imza attı.