Adil Gevrek: 'Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, yapacakları transferde takıma katkı sağlayacak oyuncuları tercih edeceklerini söyledi.

Darende ilçesini ziyaret eden ve Somuncu Baba Külliyesi’ni gezen Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın Antalyaspor ile sahalarında oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Gevrek, "Galip gelmek için sahaya çıkacağız. Kendi taraftarımızın önünde maçı alıp, üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Tabii bunu yaparken de bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Onların desteği bizim için çok önemli. Altını çizerek söylüyorum yarın taraftarın stadı doldurması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Gevrek, sezon başında koydukları hedefe doğru hızla ilerlediklerinin altını çizerek, "Bizim hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek." ifadelerini kullandı.

Ligin devre arasında transfer çalışmalarının olacağına değinen Gevrek, şunları kaydetti:

"Devre arasına iki haftamız var. Mutlaka transfer olabilir ama biz şimdi yarınki maça ve daha sonra Bursaspor ile oynayacağımız maça yoğunlaşmış durumdayız. Yapacağımız transferlerde sürprizden ziyade takımımıza katkı sağlayacak oyuncular olacak."

AA