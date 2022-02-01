Beşiktaş 'ta 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2018'de Torino'dan transfer edilen Adem Ljajic sezon öncesinde siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılmıştı.

Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan Adem Ljajic, Beşiktaş'ta sözleşme feshinde sıkıntı yaşadığı için İstanbul ekibine transferi olmamıştı. Ljajic, siyah-beyazlılardan alacaklarının hepsini istemişti.

Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor'dan Adem Ljajic atağa geldi. Malatya ekibinde başkan Adil Gevrek konuyla ilgili Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

GEVREK: BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIK

Adil Gevrek, "Adem Ljajic'in maaşının bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş ödeyecek. Yıllık 3.2 milyon Euro'ya oynayan Ljajic'ın 6 aylık maaşı 1.6 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Transfer gerçekleşirse 1.8 milyon Euro'luk ödemeyi Beşiktaş ve Malatyaspor paylaşacak." dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: LJAJİC TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİK

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten vazgeçtiklerini, Aston Villa forması giyen Trézéguet konusunda ise ilerleme olduğunu söyledi. "Evet Adem Ljajic ile alakalı bir girişimimiz olmuştu ama daha sonra istemediğimiz şekilde ilerledi süreç ondan dolayı transferden vazgeçtik"

Adem Ljajic siyah-beyazlı formayla görev aldığı 85 maçta 18 gol, 29 asist yaptı.

AYRILIK SONRASI KENDİNE GELEMEDİ

30 yaşındaki Boşnak yıldız, ünlü manken Sofija Miloseviç ile geçtiğimiz yıl ayrıldıkran sonra kendini bir türlü toparlayamamıştı. Beşiktaş'ı takip eden basın mensupları da Adem'in bu ayrılıktan sonra bir süre depresyona girdiğini ifade etmişti.