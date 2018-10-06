Adil Gevrek: "15 bin seyircinin altına düşmememiz gerekiyor"

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kendi sahalarında oynadıkları maçlarda seyirci sayısının 15 binin altına düşmemesi gerektiğini söyledi.

Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan Adil Gevrek’in, Spor Toto Süper Lig’de yarın yapılacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde sürdüren takımın antrenmanını ziyaret ettiği belirtildi.

Gevrek’in, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig’in ilk 7 haftasına bakıldığında, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirdiği aktarıldı.

Bütün Malatyalıların takıma sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Gevrek’in, "27 bin 44 kişi kapasiteli stadımızın olabildiğince dolu olması lazım. Her maçta dolduramıyorsak, en azından 15 bin seyircinin altına düşmememiz gerekiyor. Stada gelen seyirci sayısı az olduğu zaman hakikaten üzülüyoruz. İçeride oynayacağımız maçlarda galip gelebilmemiz için taraftar çok büyük bir avantaj." ifadelerini kullandığı paylaşıldı.

Demir Grup Sivasspor ile yarın zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Gevrek’in, şu ifadeleri kullandığı ifade edildi:

"Bu maçta yine en büyük kozumuz taraftarımız olacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı yarın üniversitemizde gerçekleşecek. Sınava gireceklere başarılar diliyorum. Onlardan ve ailelerinden ricam, sınavları biter bitmez bütün hemşehrilerimizle birlikte stada gelmeleri. Stat etrafındaki bilet gişelerinden devre arasına kadar bilet satışı devam edecek. Oluşabilecek yoğunluk için de önlemlerimizi alacağız. Gişe görevlisi sayısını artıracağız. İnşallah 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz."

AA