Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Adana Demirspor'da forma giyen Adil Demirbağ ile söz kestiği ve sezon sonu imzaların atılacağı iddia edildi. Fatih Terim'in bizzat görüştüğü genç futbolcunun Galatasaray'da oynamayı çok istediği kaydedildi.

Bu sezon gösterdiği performansla Adana Demirspor'un bankoları arasına giren Adil'in ismi Fenerbahçe ile de anılıyordu. Bu son dakika transfer gelişmesinin ardından, Adil Demirbağ kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına futbolseverler yanıt arıyor.

Adil Demirbağ kimdir, kaç yaşında, nereli?

10 Aralık 1997 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Adil, futbola 2008 yılında Elazığ DSİ Spor'da başladı. 2011 yılında Beşiktaş altyapısına transfer edilen Adil, 2012'de Sarıyer, 2013'te Bucaspor'a geçti.

İzmir ekibinde gösterdiği performansla A Takım'a dahil olan genç futbolcu, 2015 yılında profesyonelliğe adım attı. Bucaspor'da formayı kapan savunmacı, 2017 yılında Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana ekibinde ilk sezonunda 27 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, U20 ve U21 Milli Takımı'na seçildi. Daha sonra Fatih Karagümrük'e kiralanan Adil, 11 maç forma giydikten sonra Adana'ya geri döndü.

Sergilediği performansla Adana Demirspor'un bankoları arasında yer alan başarılı oyuncu, bu sezon 23 maça çıktı, 1 gol, 1 asist kaydetti. Profesyonel kariyerinde toplam 145 maçta görev yapan genç oyuncu, rakip filelere 7 gol bırakırken, 41 de sarı kart gördü. Sağ bek ve stoper mevkilerinde oynayan Adil'in kırmızı kart görmemesi ise dikkat çekti.

1.82 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Adil'in Adana Demirspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 500 bin Euro.