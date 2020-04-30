adidas Uncancelled Cup’ta fikstür belli oldu

adidas’ın #HOMETEAM hareketi içerisinde “her şey iptal olur, bu kupa iptal olmaz” diyerek hayata geçirdiği adidas Uncancelled Cup’ta kuralar 29 Nisan akşamı Acun Ilıcalı tarafından çekildi. Güçlü rakiplerin karşılaşacağı ve elemelerin Avrupa Şampiyonası usulü yapılacağı turnuva heyecanı 5 Mayıs’ta başlıyor.

Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Mario Lemina, Younes Belhanda, gibi ünlü isimler ve futbolculardan oluşan 24 kişilik grup, adidas Uncancelled Cup futbol turnuvasında canlı yayında karşı karşıya gelecekleri online arenaya çıkmaya hazırlanıyor. 5 Mayıs itibarıyla acunn.com üzerinden canlı yayınlanacak turnuva, on gün boyunca devam edecek.

Acun Ilıcalı’nın dün akşam canlı yayında çektiği kurada karşı karşıya gelecek isimler ve gruplar belirlendi. Buna göre 6 gruptan oluşan turnuva takvimi aşağıdaki gibi belirlendi. Turnuvanın fikstürü ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar http://uncancelledcup.com/ web sitesinden de takip edilebilecek.

A Grubu

Oğuzhan Koç – Türkiye

Harun Tekin – İtalya

Ekin Mert Daymaz – Galler

Sina Özer – İsviçre

B Grubu

Emre Özcan -Belçika

Celil Nalçakan – Danimarka

Doğukan Sinik – Finlandiya

Candan Tolga Işık – Rusya

C Grubu

Aytaç Kara – Hollanda

Oğuzhan Özyakup – Ukrayna

Ahmet Dursun – Avusturya

Younes Belhanda – Belarus

D Grubu

Yusuf Çim - İngiltere

Utku Yuvakuran – Hırvatistan

Mario Lemina – Norveç

Acun Ilıcalı – Çekya

E Grubu

Bedirhan Soral - İspanya

Olgun Toker – İsveç

Eser Yenenler – Polonya

Gökay Güney – Bosna Hersek

F Grubu

Lukas Podolski – İzlanda

Furkan Andıç – Portekiz

İrfan Can Kahveci – Fransa

Uğur Karakullukçu – Almanya