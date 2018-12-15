Adı var kendi yok!

Fatih Terim bugün Galatasaray’ın başında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda galibiyet arıyor. Ancak tecrübeli hoca cezası nedeniyle kendi adının verildiği stattaki kulübeye bile giremeyecek, takımını yine tribünden izleyecek.

15 Aralık 2018, Cumartesi 07:19
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Adı var kendi yok!

Fenerbahçe derbisinde yaşananlar ve sonrasındaki Schalke maçında yaptığı açıklamalar nedeniyle, PFDK’dan tam 10 resmi maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açısından ilginç bir gün yaşanacak.

Tecrübeli hoca, kendi isminin verildiği Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 3 puan arayacak, ancak cezası sebebiyle kulübede bile oturamayacak.

Takımını yine tribünden izlemek zorunda olan tecrübeli hocanın cezası, ilk yarınını bitimine kadar devam edecek.

Başakşehir’den sonra, kupadaki Keçiörengücü ve Sivasspor maçlarında da Terim kulübeye giremeyecek.

Kupada tur atlayabilirse...

Eğer Aslan, kupada tur atlamayı başarırsa, ikinci yarı başlamadan önce bir kupa maçı daha olacağı için burada Terim’in cezası tamamlanacak.

Eğer Keçiörengücü, Cim Bom’u elerse, Fatih hoca, ikinci devrenin ilk haftasında Ankaragücü karşısında da kulübedeki yerini alamayacak.

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