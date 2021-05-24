Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmayı planlayan Trabzonspor'a Chelsea'li Michy Batshuayi'den sevindirici haber geldi.

İngiliz basınından Daily Star'da yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun Chelsea ile yolları ayrılıyor. Batshuayi, teknik direktör Thomas Tuchel'in takımda düşünmediği 10 futbolcudan biri olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Crystal Palace'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu, Londra ekibiyle 18 Premier Lig maçına çıkarken bu maçlarda 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.





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Trabzonspor harekete geçmeye hazırlanıyor

Chelsea ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Michy Batshuayi'nin adı uzun süredir Trabzonspor ile anılıyor. Hatta oyuncu izleme ekibi ve Abdullah Avcı’ya sunulan Batshuayi için olumlu rapor gelmesi durumunda bordo mavililerin transfer için harekete geçeceği öğrenilmişti.