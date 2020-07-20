Son dönemde dünya basının da ilgisini çeken bir oyuncu olan ve özellikle hem Fransa Milli Takımı'nın hem de Paris Saint Germain'in alt yaş gruplarında gösterdiği performansla Avrupalı scout'ların takibinde olan Adil Aouchiche artık St. Etienne'de.

Galatasaray da nabız yoklamıştı

Aslında 18'lik orta sahanın transferi Mayıs ayında bitmişti ancak bir türlü resmi açıklama yapılmıyordu. Galatasaray'ın da kısa süre nabız yokladığı Adil Aouchiche için Liverpool, Chelsea, Bayern Münih gibi kulüpler de devreye girmişti ancak oyuncu ülkesinde kalmayı tercih etti.

Cezayir asıllı Fransız futbolcunun bu kararı almasındaki en büyük sebebin basamakları yavaş çıkarak, büyük kulüplere daha tecrübeli bir yaşta gitme isteği olduğu belirtildi.

Genç oyuncu PSG ile as takımda geçen sezon sadece 1 maç oynamış ve 65 dakika süre almıştı.







