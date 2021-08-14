Adı Galatasaray ile anılan Benficalı Fernandes, kadroya alınmadı

Galatasaray 'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Gedson Fernades transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Portekizli orta saha oyuncusu, Benfica'nın ligin 2. haftasında oynayacağı Arouca maçının kadrosuna alınmadı. Fernandes, ilk haftada oynanan ve 2-1 kazanılan Moreirense maçına yedek kulübesinde başlamış ve 83. dakikada oyuna dahil olmuştu.









Galatasaray 10 milyon euro önerdi

Portekiz ekibinin, Şampiyonlar Ligi ve ligde oynadığı son 3 maçta sadece 7 dakika süre alabilen genç orta saha, takımdan ayrılmak istemişti. Fernandes'in gitmekistemesi nedeniyle oyuncuyu göndermeyi düşünen Benfica'ya Galatasaray, 10 milyon euro önermiş ancak Portekiz ekibi 12,5 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. Bu talep üzerine sarı kırmızılıların Gedson’un bonservis bedeli ödemesini aynı Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau örneklerinde olduğu gibi uzun vadeye yayıp 11 milyon euroya çıkarmayı düşündüğü belirtilmişti.







