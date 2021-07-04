Adı Galatasaray ile anılan Alioski için CSKA Moskova da devrede
Galatasaray'ın uzun zamandır kadrosuna katmayı planladığı Ezgjan Alioski'nin transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kuzey Makedon futbolcu için Rus ekibi CSKA Moskova'nın da ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray 'da Mokedon futbolcu Ezgjan Alioski transferi gündemdeki yerini koruyor.
Sarı kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki sol bek ile görüşmelerini sürdürüyor. Kuzey Makedonya ile EURO 2020'de boy gösteren Alioski'nin Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.
İlgili Haberler
Ruslar devreye girdi
Öte yandan transfer ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre tecrübeli futbolcu ile Rusya'nın önde gelen takımı CSKA Moskova da ilgileniyor.
İlgili Haberler
38 maçta 6 gole katkı yaptı
Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da forma giyen ve sözleşmesi Haziran ayında sona eren Ezgjan Alioski, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı toplam 38 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.