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Adı Galatasaray ile anılan Alioski için CSKA Moskova da devrede

Galatasaray'ın uzun zamandır kadrosuna katmayı planladığı Ezgjan Alioski'nin transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kuzey Makedon futbolcu için Rus ekibi CSKA Moskova'nın da ilgilendiği iddia edildi.

04 Temmuz 2021, Pazar 20:09 Son Güncelleme:
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Adı Galatasaray ile anılan Alioski için CSKA Moskova da devrede

Galatasaray 'da Mokedon futbolcu Ezgjan Alioski transferi gündemdeki yerini koruyor.

Sarı kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki sol bek ile görüşmelerini sürdürüyor. Kuzey Makedonya ile EURO 2020'de boy gösteren Alioski'nin Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.


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Ruslar devreye girdi

Öte yandan transfer ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre tecrübeli futbolcu ile Rusya'nın önde gelen takımı CSKA Moskova da ilgileniyor.


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38 maçta 6 gole katkı yaptı

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da forma giyen ve sözleşmesi Haziran ayında sona eren Ezgjan Alioski, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı toplam 38 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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