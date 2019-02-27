Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesi, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir haberde Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ın yerine şu an boşta olan Paulo Sousa'yı getireceğini iddia etmişti.

Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'ı çalıştıran ve adı başka kulüpler için de geçen 48 yaşındaki hocayla ilgili Fransız basını da flaş bir haber yayımladı.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux da Sousa'yı göreve getirmek için devrede.

Gazete, Nantes karşısında alınan mağlubiyetin ardından Ricardo Gomes'in görevine son veren Fransız ekibinin ilk tercihinin Portekizli teknik adam olduğunu kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler