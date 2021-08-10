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Adı Fenerbahçe'yle anılan Jonas Wind şov yaptı

Fenerbahçe’nin forvet adayları arasında adı geçen Jonas Wind, Kopenhag ile Brondby arasında oynanan derbiye damga vurdu. 22 yaşındaki yıldız, Kopenhag’ın 4-2 kazandığı mücadelede attığı 2 golle yıldızlaştı ve galibiyetin mimarı oldu.

10 Ağustos 2021, Salı 09:52 Son Güncelleme:
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Adı Fenerbahçe'yle anılan Jonas Wind şov yaptı

Fenerbahçe ’nin forvet adayları arasında adı geçen Jonas Wind, Kopenhag ile Brondby arasında oynanan derbiye damga vurdu. 22 yaşındaki yıldız, Kopenhag’ın 4-2 kazandığı mücadelede attığı 2 golle yıldızlaştı ve galibiyetin mimarı oldu.

Wind, böylece bu sezon 6 resmi maçta 4 gole ulaşmış oldu. Kopenhag’ın, 22 yaşındaki yıldızının bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi. Fenerbahçe’nin ise Wind’i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi.


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