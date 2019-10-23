Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Bursaspor’dan Ali Akman açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan 17 yaşındaki forvet Ali Akman için kulübü Bursaspor açıklama yaptı. Yeşil-Beyazlılar, Fenerbahçe cephesiyle görüşme yapılacağı yönündeki söylentileri yalanladı.

23 Ekim 2019, Çarşamba 06:01
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Bursaspor’dan Ali Akman açıklaması

Bursaspor Kulübü, 17 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.

Transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde yaratılmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak şu an tek gündemimizin, şampiyon olarak layık olduğumuz Süper Lig'e dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

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