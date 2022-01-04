Hırvat teknik adamın Çin’deki macerası bugün sona eriyor. Bilic’in çalıştırdığı Beijing Guoan, sezonun son maçında Shenzhen deplasmanına çıkacak. Beijing, Çin Süper Ligi Şampiyonluk Turu Grubu’nda istenen sonuçları alamayarak erkeden zirve yarışından kopmuştu. Hem Beijing Guoan hem de Shenzen’in Asya Şampiyonlar Ligi için ilk 3’e girme şansları kalmadı. Slaven Bilic için Çin’de çıkacağı son maç, prestijden öte bir anlam taşımıyor.

Shenzhen-Beijing Guoan karşılaşması bugün saat 10.30’da oynanacak. Bu karşılaşmayla birlikte 53 yaşındaki teknik adam, 6 Ocak 2021’de başına geçtiği Beijing Guoan’dan ayrılacak. Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör arama sürecini daha fazla uzatmak istemiyor. Yeni hocanın 10 Ocak’taki Adana Demirspor maçında takımın başında olmasını planlayan yönetim, Jorge Jesus’la pazarlıkların kısa sürede sonuçlanmaması halinde Bilic’i İstanbul’a davet edecek. Başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe’den beklediği daveti alması halinde Çin’den ülkesi Hırvatistan’a gitmek yerine doğrudan Türkiye’ye gelecek.