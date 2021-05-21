Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Liverpool'lu Xherdan Shaqiri'nin transferiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Makedon asıllı İsviçreli futbolcu ile Liverpool'un yolları ayrılıyor. Kırmızıların yıldız futbolcuyu kiralama formülünün yanı sıra bonservisi ile satmayı planladığı öğrenildi.





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Avrupa devlerinin radarında

Roma, Lazio, Sevilla gibi birçok Avrupa devinin gündeminde olan 29 yaşındaki futbolcu, uzun süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Liverpool'da ilk 11'e girmekte zorlanan Shaqiri, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle Premier Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 22 maçta boy gösterdi.