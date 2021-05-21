Adı Fenerbahçe ile anılan Shaqiri, Liverpool'dan ayrılıyor
İngiliz devi Liverpool'un takımda ilk 11'e girmekte zorlanan yıldız futbolcu Xherdan Shaqiri'yi elden çıkarmayı planladığı öğrenildi. Kırmızıların bonservisi ücreti karşılığında saymayı düşündüğü 29 yaşındaki futbolcu son dönemlerde Fenerbahçe ile anılıyordu.
Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Liverpool'lu Xherdan Shaqiri'nin transferiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Makedon asıllı İsviçreli futbolcu ile Liverpool'un yolları ayrılıyor. Kırmızıların yıldız futbolcuyu kiralama formülünün yanı sıra bonservisi ile satmayı planladığı öğrenildi.
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Avrupa devlerinin radarında
Roma, Lazio, Sevilla gibi birçok Avrupa devinin gündeminde olan 29 yaşındaki futbolcu, uzun süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Liverpool'da ilk 11'e girmekte zorlanan Shaqiri, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle Premier Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 22 maçta boy gösterdi.