Adı Fenerbahçe ile anılan Mustafi için Genoa devrede
Alman ekibi Schalke ile sözleşmesi sona eren yıldız stoper Shkodran Mustafi için İtalyan ekibi Genoa'nın devreye girdiği ve oyuncuyla temasa geçtiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu, transfer döneminde Fenerbahçe'nin ve Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un da gündeminde bulunuyordu.
Adı Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile anılan Arnavut asıllı Alman futbolcu Shkodran Mustafi'nin talipleri artıyor.
Alman basınından Fussballtransfers'in Sky Italia'ya dayandırdığı habere göre 29 yaşındaki futbolcuyu İtalya Serie A ekibi Genoa gündemine aldı. Haberde İtalyan ekibinin yıldız stoper için temasta bulunduğu belirtildi. Alman ekibi Schalke ile sözleşmesi sona eren Mustafi'nin bonservis ücreti bulunmuyor.
13 maçta 1 gol attı
Geçtiğimiz sezonun ortasında Schalke 04 ile sözleşme imzalayan Shkodran Mustafi, lacivert beyazlılarla 13 Bundesliga maçına çıktı ve 1 gol kaydetti.