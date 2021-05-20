Adı Fenerbahçe ile anılan Giroud için Milan devrede
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Fransız futbolcu Olivier Giroud için İtalyan devi Milan devreye girdi. Kırmızı siyahlıların 34 yaşındaki futbolcuyla Haziran ayında sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
Fenerbahçe ile adı anılan Fransız golcü Olivier Giroud'nun transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Topmercato.com'un İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta dayandırdığı haberde, Milan, 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan devinin Haziran ayında Giroud ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Haberde Kırmızı siyahlıların Fransız golcüyü 2022'ye kadar sözleşme imzalayan yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in alternatifi olarak düşündüğü belirtildi.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin de gündeminde
Chelsea ile sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona erecek olan Olivier Giroud, Maviler ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 25 maçta 10 gole imza attı. Fransız futbolcu, uzun süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyor. Öte yandan Giroud, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından bu yaz oynanacak Avrupa Şampiyonası kadrosuna da dahil edildi.