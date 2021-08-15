MENÜ

Adı Beşiktaş ile anılan Godin, Betis'e gidiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın. Yeşil beyazlıların 35 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Cagliari ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Godin'in adı uzun süredir Beşiktaş'la da anılıyordu.

15 Ağustos 2021, Pazar 23:25 Son Güncelleme:
- A +
Adı Beşiktaş ile anılan Godin, Betis'e gidiyor

Uzun zamandır adı Beşiktaş ile anılan Uruguaylı stoper Diego Godin'in yeni takımı belli oldu.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin paylaştığı habere göre, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis 35 yaşındaki futbolcu için Cagliari ile anlaşmaya vardı. Godin'in de yıllık 2 milyon euro karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.


İlgili Haberler
Son dakika! Beşiktaş Mert Günok'u transfer ettiğini açıkladı


28 maçta forma giydi

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de top koşturan Dİego Godin, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 1 gol kaydetmişti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...