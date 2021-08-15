Adı Beşiktaş ile anılan Godin, Betis'e gidiyor
İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın. Yeşil beyazlıların 35 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Cagliari ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Godin'in adı uzun süredir Beşiktaş'la da anılıyordu.
Uzun zamandır adı Beşiktaş ile anılan Uruguaylı stoper Diego Godin'in yeni takımı belli oldu.
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin paylaştığı habere göre, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis 35 yaşındaki futbolcu için Cagliari ile anlaşmaya vardı. Godin'in de yıllık 2 milyon euro karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
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28 maçta forma giydi
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de top koşturan Dİego Godin, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 1 gol kaydetmişti.