Uzun zamandır adı Beşiktaş ile anılan Uruguaylı stoper Diego Godin'in yeni takımı belli oldu.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin paylaştığı habere göre, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis 35 yaşındaki futbolcu için Cagliari ile anlaşmaya vardı. Godin'in de yıllık 2 milyon euro karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.









28 maçta forma giydi

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de top koşturan Dİego Godin, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 1 gol kaydetmişti.