Ademi’ye özel ilgi

Transfer döneminin son gününde imzayı atan 24 yaşındaki forvet, rekabette Samatta, Cisse ve Valencia’nın gerisinde kaldı. 1.98 m.’lik dev golcü, Trabzonspor, Antalya ve Konya maçlarında toplamda 23 dakika süre alabildi. Ancak Kemal Ademi için işler değişecek gibi görünüyor. Erol Bulut, bu Milli arada öğrencisiyle yakından ilgilenecek. İsviçreli futbolcu, takımla yapacağı antrenmanların dışında kendisi için hazırlanacak özel idman programını uygulayacak.

11’de kalıcı olabilir

Erol Bulut’un ayrıca taktik çalışmalarda Ademi’yi as takım forveti olarak kullanıp, onun üzerine hücum organizasyonları deneyeceği öğrenildi. 24 yaşındaki forvet, Milli aradan sonra sabırsızlıkla beklediği şansı bulacak. Eğer bunu iyi değerlendirirse, 11’de kalıcı olabilir.

Yusuf Dursun



