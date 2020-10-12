Ademi: Zamana ihtiyacım var

Kemal Ademi, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına İstanbulspor maçında çıktı. 24 yaşındaki forvet, “Bir an önce katkı vermek istiyorum. Ancak İstanbul maçında gördüm ki biraz zamana ihtiyacım var. Arkadaşlarımın her konuda bana yardımcı olması en büyük avantajım” diye konuştu. Ademi, takımda büyük bir forma rekabeti olduğunu söyleyerek, “Ancak bu beni korkutmuyor. Kendime güveniyorum” ifadelerini kullandı.