Adem Ljajiç'le ilgili flaş açıklama

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'in milliyetiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

09 Nisan 2019, Salı 14:08
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Adem Ljajiç'le ilgili flaş açıklama

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin açıklaması şu şekilde:

31 Ağustos 2018’den bu yana Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş’ta forma giymekte olan futbolcu Adem Ljajic’in milliyetine dair medyamızda ne yazık ki ciddi bir yanılgı yaşanmaktadır.

28 yaşındaki futbolcu, Sırbistan’da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak Bölgesi’nin en büyük şehri Novi Pazar’da dünyaya gelmiştir ve kendisi Boşnaktır. Sırbistan vatandaşı olması nedeniyle kendisinden sürekli “Sırp futbolcu” şeklinde söz edilmesi doğru değildir. Sırbistan’da Ljajiç gibi “Sırp olmayan” yüzbinlerce Boşnak yaşamını sürdürmektedir.

Adem Ljajiç, içerdiği ırkçı ifadeler nedeniyle Sırbistan Marşı’nı, formasını giydiği Sırbistan Milli Takımı’nda söylemeyi reddetmiş ve bu yüzden takımdan uzaklaştırılmayı dahi göze almıştır. Sahip olduğu Boşnak kimliğini gururla ortaya koyan futbolcumuz, dünya üzerinde yaşayan milyonlarca soydaşının gurur duyduğu bir isim olmuştur.

Spor medyasından beklentimiz bu hususta gerekli hassasiyete sahip olmalarıdır. 

Saygılarımızla

Muhammed Sancaktar

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı

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