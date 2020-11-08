Adem Ljajic’e milli şok!

Formsuzluğu nedeniyle Beşiktaş’ta forma şansı bulamayan Adem Ljajic’e bir şok daha... Bir önceki milli arada Sırbistan Milli Takımı’ndan davet alan yıldız oyuncu, bu kez İskoçya, Macaristan ve Rusya ile oynanacak maçlar öncesinde aday kadroya çağırılmadı.

Siyah-Beyazlı teknik heyet, milli arada tecrübeli orta saha ile yakından ilgilenecek ve başarılı futbolcuyu yeniden kazanmaya çalışacak.