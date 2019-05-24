Adem Ljajic’e milli davet

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, 7 Haziran’da Ukrayna ile deplasmanda, 10 Haziran’da ise Litvanya ile sahasında oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

Manchester United forması giyen Nemanja Matic’in sakatlığı nedeniyle yer almadığı aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Nikola Vasiljevic (Radnik Surdulica)

Defans: Antonio Rukavina (Astana), Nemanja R. Miletic (Partizan), Uros Spajic (Krasnodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Stefan Mitrovic (Strasbourg), Aleksandar Kolarov (Roma), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk)

Orta saha: Ljubomir Fejsa (Benfica), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Darko Lazovic (Genoa), Andrija Zivkovic (Benfica), Nemanja Radonjic (Marsilya), Aleksandar Katai (Chicago Fire), Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (İttihad), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).

EURO 2020 Elemeleri B Grubu’nda, Ukrayna, Litvanya, Portekiz ve Lüksemburg ile mücadele eden Sırbistan, 1 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

BELGRAD (AA)